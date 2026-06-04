José Zaragoza (PSC) defiende a Pedro Sánchez: "Confío en él, ha demostrado que es un gobernante valiente"

El coordinador del PSC en el Congreso de los Diputados, José Zaragoza, valora en Al Rojo Vivo todo lo acontecido sobre el caso Leire, admite estar viviendo todo esto con dificultad porque estos temas no gustan a nadie, pero confía en la Justicia.

José Zaragoza, coordinador del PSC en el Congreso de los Diputados, ha entrado en directo en Al Rojo Vivo para comentar la realidad política enmarcada especialmente en el caso Leire, que afecta de lleno al corazón del PSOE. Confiesa que está viviendo todo esto "como todo el mundo, con dificultades, porque todas estas cosas no son cosas agradables, no son cosas que nos gusten".

"No es una circunstancia en que la gente de izquierdas nos sintamos cómodos. Es un debate absolutamente desgastante que lo único que hace es alejar a la gente de la política y creo que ante estas situaciones lo que hemos de hacer es ser transparentes, colaborar con la justicia y que las personas afectadas den todas las explicaciones posibles", afirma Zaragoza, admitiendo que "es el único camino para que las cosas funcionen, para que las cosas vayan de manera razonable, es decir, confiar en la justicia y colaborar con ella".

De hecho, confiesa estar contento de que el PSOE esté colaborando con la Justicia, no como otros partidos hicieron en el pasado, señalando directamente al PP: "Me ha gustado mucho cuando se explicaba que en Ferraz han encontrado la documentación de Santos Cerdán. Y es que allí estaba guardado todo precintado y con candado, porque, además, se comunicó cuando se cesó, que se guardaría todo y se ha entregado todo porque no hay nada que ocultar. Aquí no se rompen discos duros, no se destruyen pruebas. Aquí se entrega todo", afirma el político.

Por su lado, y a la pregunta de Antonio García Ferreras, cuando recordaba las palabras que la dirección actual del PSOE, Rebeca Torró, que definía a ciertas personas, implicadas en este caso, como Santos Cerdán y la propia Leire, como oportunistas, resentidos y farsantes que actuaban por su cuenta, Zaragoza rechaza calificar a nadie y entrar en ese en esos argumentos.

"Creo que lo que es evidente es que desde hace ya bastante tiempo esas personas están inmersas en un proceso por parte de la justicia que no podemos separar, todo va junto en este proceso (...) Y tendrán que dar las explicaciones de cuáles han sido sus comportamientos y el PSOE, como organización política, lo que ha hecho y tiene que seguir haciendo es colaborar con la justicia, ser transparentes y ayudar a que se aclare la verdad", añade e insiste Zaragoza.

Además, quiere también subrayar y criticar el que "los sumarios se instruyan solamente a los medios de comunicación, que a veces tienen la sensación que ya se han juzgado y condenado". "Se olvida la palabra presunto y ya damos por hecho todas las cosas que se dicen", afirma Zaragoza, haciendo hincapié, por ende, en la importancia de "ser conscientes que esto es un proceso donde se han de demostrar las cosas, que han de haber pruebas".

"Estamos viviendo un tiempo en que aquí parece ser que interpretar las cosas ya es una prueba. No, no, las cosas se han de demostrar y las personas, unas y otras, tienen derecho a defenderse", afirma contundente Zaragoza.

"Confió en Pedro Sánchez"

Es una de las claves del sumario y Ferreras le pregunta directamente: "¿Usted cree que, realmente, con todo lo que estamos viendo con Leire Díaz, que tenía contactos con la Fiscalía General del Estado, con la Guardia Civil, con miembros de la dirección del partido..., el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nunca se enteró de nada?".

Y la respuesta de Zaragoza es igualmente clara: "Confío en Pedro Sánchez. Creo que ha demostrado que es un gobernante valiente, que está llevando el país por el buen camino, que España está en las mejores condiciones y es evidente que ha demostrado, colaborando el Partido Socialista como está haciendo con la Justicia, con la nueva dirección, que es transparente y que es claro el camino".

Zaragoza también hace referencias a las "muchas polémicas y muchas batallas políticas y jurídicas que estamos viviendo estos días, por ejemplo, el juicio al hermano de de Pedro Sánchez, de David Sánchez", del que subraya contundente que "está quedando en evidencia que no hay pruebas de nada, que ha sido un proceso judicial donde queda con mucha claridad que es una cosa que no tiene ningún sentido y que creo que acabará en absolución de la persona".

Y lo dice porque "confío en la justicia y a pesar del desgaste que produce estos procesos, hay que confiar, aunque sean lentos y produzcan estas dificultades", porque sabemos que "a veces la justicia tiene ritmos diferentes. Por ejemplo, tenemos procesos judiciales que llevan como 17 años, como el caso de la Púnica".

Por eso, insiste, que "no hemos de instruir los sumarios en los medios de comunicación, no hemos de emitir condena, que a veces parece que en este país solamente se divide en tres grupos: jueces, fiscales y abogados defensores. Y creo que no, que no nos toca ninguno, ni hacer de abogados defensores, ni de fiscales, ni de jueces", sino que "lo que nos toca es ser transparentes y colaborar con la justicia", concluye el diputado.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

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