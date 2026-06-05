José Muñoz (PSPV) defiende a los docentes valencianos y sus peticiones "justas": "Pérez Llorca se esconde como Mazón"

Los detalles El portavoz del PSPV en Les Corts ha confesado que le parece "inaudito" lo que está ocurriendo en Valencia, destacando que los profesores intentan buscar acuerdos mientras la alcaldesa "echa más leña al fuego".

José Muñoz ha expresado su asombro ante la situación en Valencia, donde los profesores llevan un mes en huelga, sacrificando su salario para exigir una educación pública de calidad. El portavoz del PSPV en Les Corts critica a la Generalitat valenciana por intentar "criminalizar" las protestas, reduciéndolas a una cuestión económica, cuando en realidad los docentes piden mejoras como la climatización de las aulas y la reducción de las ratios. Muñoz acusa a Pérez Llorca y Carlos Mazón de evitar las negociaciones, mientras los docentes permanecen movilizados. Critica la ausencia del presidente de la Generalitat y la actitud de la alcaldesa.

José Muñoz ha confesado que le parece "sorprendente" lo que está sucediendo en Valencia, recordando que los profesores ya llevan un mes en huelga. "Esto implica que durante este tiempo no cobren", ha recordado, poniendo en valor que lo que están reivindicando es una educación pública "de calidad".

El portavoz del PSPV en Les Corts ha acusado a la Generalitat valenciana de intentar "criminalizar" las protestas señalando que todo se reduce a una cuestión monetaria, algo que él ha dejado claro que no es cierto.

"Piden mucho más. Piden una climatización de las aulas y que bajen las ratios", ha puesto como ejemplo de las medidas que están exigiendo, asegurando que todo lo que piden son "cosas justas".

"Lo curioso es que Pérez Llorca no negocia, se esconde como Carlos Mazón", ha indicado, recordando que justo el día en el que deben negociar, el presidente de la Generalitat se encuentra en Bruselas.

Sin embargo, le ha advertido que el desgaste que intentaba hacer en el ánimo de los docentes no ha dado resultado, y siguen movilizados para luchar por esa educación de calidad.

"Vemos una comunidad educativa que quiere cerrar acuerdos y una Generalitat con un presidente ausente y una alcaldesa que echa más leña al fuego", ha criticado.

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