José María Olmo, sobre la investigación a Borja Cabezón: "Parte del dinero que obtenía en España nunca tributaba gracias a los fiduciarios que lo enviaban al extranjero"

El periodista y autor de la investigación destaca "una variación importante desde la primera explicación" y sostiene que la documentación "cuenta otra historia".

Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, ha quedado en el centro de la polémica tras las informaciones que apuntan a que habría recurrido durante años a una red de sociedades gestionadas por testaferros profesionales con el objetivo de reducir su carga fiscal.

La reacción del dirigente socialista no se hizo esperar. Admitió haber contratado los servicios del despacho Nummaria, pero negó de forma tajante la existencia de "laberintos societarios" con fines de evasión fiscal. En su comunicado, advirtió además de que no descarta emprender acciones legales si continúan publicándose informaciones que considera difamatorias.

Sin embargo, la versión del acusado ha ido mutando con el paso de las horas. Así lo ha explicado en Al Rojo Vivo José María Olmo, periodista de 'El Confidencial' y autor de la investigación. "Ha habido una variación importante desde la primera explicación", ha señalado. El domingo, cuando 'El Confidencial' contactó con el PSOE antes de publicar, la respuesta fue rotunda: Borja Cabezón no había tenido nunca relación directa ni indirecta con empresas en el extranjero. Esa fue la versión que, durante todo el lunes, Moncloa y Ferraz trataron de trasladar al conjunto de los medios.

Pero por la tarde, el relato empezó a resquebrajarse. En un comunicado "extraño", distribuido por el PSOE pero sin el logotipo oficial del partido, Cabezón reconocía ya la existencia de empresas con las que sí había tenido relación. Eso sí, las enmarcaba en una supuesta actividad privada de años anteriores y subrayaba que nunca había sido investigado.

La documentación publicada, sostiene Olmo, cuenta otra historia. "Hay pruebas y documentos que demuestran que Borja Cabezón mantuvo durante años una estructura societaria con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica, gestionada por testaferros profesionales, cuyo objetivo era eludir impuestos", ha explicado. El periodista no cuestiona que la actividad económica se desarrollara en España; el problema, subraya, es otro: "Parte del dinero generado aquí nunca tributaba. Salía al exterior a territorios fiscalmente más favorables para evitar contribuir al sostenimiento de los servicios públicos".

Un extremo especialmente delicado, apunta Olmo, si se tiene en cuenta el cargo que ocupa Cabezón, responsable de Acción Democrática y Transparencia dentro del PSOE. "Ese comportamiento debería ser incompatible con una responsabilidad política de este nivel", ha remarcado.

Preguntado por Antonio García Ferreras sobre la defensa del dirigente socialista —quien sostiene que los hechos se remontan a hace 16 o 18 años, cuando no tenía cargo público, y que nunca recibió notificación judicial alguna, pese a que Nummaria saltó a la fama por casos como los de Imanol Arias y Ana Duato—, Olmo fue tajante. "Hoy publicamos nuevos documentos que prueban que, como mínimo, fue cliente de Nummaria hasta 2015", ha afirmado. Y ha añadido un dato clave: "Parte de este entramado ha seguido operando hasta la actualidad. Ha utilizado a uno de los testaferros españoles para hacer negocios hasta 2025". La tesis de que se trataba de una etapa privada anterior a su carrera política tampoco se sostiene, concluye el periodista: "Borja Cabezón lleva 18 años en política, ocupando cargos públicos, con salarios públicos y con responsabilidades públicas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.