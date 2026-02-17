José María Olmo carga contra la defensa de Montero a Cabezón: "Es gravísimo intentar legalizar comportamientos bochornosos"

El periodista ha evocado precedentes para subrayar la gravedad del caso de Borja Cabezón: recordó que José Manuel Soria dimitió por sus sociedades en el exterior y que Màxim Huerta dejó el Gobierno seis días después por problemas fiscales.

María Jesús Montero ha cerrado filas este martes en torno a Borja Cabezón. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda salió en su defensa con un argumento nítido —y políticamente calculado— frente a las informaciones publicadas en 'El Confidencial': "Ni está investigado ni imputado".

La número dos del Gobierno y responsable de la Agencia Tributaria respaldó así al adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, estrecho colaborador de Pedro Sánchez, al que las revelaciones periodísticas atribuyen el uso de una estructura societaria con testaferros para eludir impuestos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrada en Palacio de la Moncloa, Montero defendió la honorabilidad del dirigente socialista enmarcando su actividad en el ámbito privado: "Hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y financiero y, en el ejercicio de su actividad privada, tenía relación con algunas de ellas", señaló, restando trascendencia a los hechos y equiparándolos a la búsqueda habitual de asesoramiento empresarial.

Las palabras de la ministra provocaron una reacción inmediata del periodista de 'El Confidencial' y autor de la investigación, José María Olmo, durante su intervención en Al Rojo Vivo. "Tengo la sensación de estar asistiendo a una gigantesca estafa", ha afirmado, criticando que se trasladara a los contribuyentes el mensaje de que recurrir a estructuras fiscales con testaferros "no está tan mal" si no existe imputación judicial. "No es el criterio que se ha aplicado en el pasado", añadió.

Olmo ha evocado precedentes políticos para subrayar la gravedad del caso. Recordó que José Manuel Soria dimitió tras conocerse su vinculación con sociedades en el exterior y que Màxim Huerta abandonó el Gobierno apenas seis días después de su nombramiento por problemas fiscales con Hacienda.

"Este caso es tan grave que ni siquiera la ministra puede intentar blanquearlo diciendo que no pasa nada porque no haya investigación o imputación", ha concluido. "Me parece gravísimo que se esté dando carta blanca y que se intenten legalizar comportamientos que, desde el punto de vista moral, son absolutamente bochornosos".

