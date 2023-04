José María Camarero respondió en Al Rojo Vivo a las críticas de Feijóo sobre los buenos datos de empleo y paro, basándose en unos datos de la AIReF, que ha reconocido que la economía ha crecido más y mejor de lo que ellos mismos preveían en el mes de octubre, y que uno de los elementos que ha impulsado el fortalecimiento de la economía ha sido el empleo.

"Si en el primer trimestre del año se solía destruir empleo históricamente por nuestra estructura productiva, y este primer trimestre no ha sido así, afortunadamente para esas personas que han encontrado empleo o no han ido al paro, creo que por aquí no se puede criticar", destacó Camarero, quien apostilló que sí "se pueden criticar cosas del mercado laboral", porque "no es perfecto y tiene una tasa de paro todavía muy elevada, pero no hay que centrar las críticas en la propia estadística, y difundir algún tipo de idea de que la estadística no está bien hecha, o que se están manipulando datos".

Así, el periodista económico defendió que "no se puede actuar en esa idea". "Es verdad que el Ministerio de Trabajo debería haber dado los datos de los fijos discontinuos casi desde el momento en el que se aprobó la reforma laboral para quitar cualquier mantra, pero desde el punto de vista objetivo, ha sido un primer trimestre que nadie esperaba", subrayó Camarero, a lo que añadió que "nadie esperaba que el mercado laboral siguiese creciendo en el que suele ser el peor trimestre para la economía española".