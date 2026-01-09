José María Camarero analiza la postura de Repsol con Venezuela: "Sabe que con quien se la tiene que jugar es con Trump"

El periodista económico ha indicado que a Repsol le interesa quedarse en Venezuela, recordando que lleva allí "desde 1993". Un hecho que hace que hayan optado por tener una actitud de "absoluta calma" para no dar "un paso en falso".

Una de las empresas más afectadas por el expolio que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, va a realizar con el petróleo de Venezuela es la española Repsol. La multinacional se reunirá este viernes con él mismo y su secretario de Energía, Chris Wright.

Un encuentro en el que también participarán otras empresas del sector y que es de gran importancia para la multinacional española, puesto que buena parte de sus reservas de petróleo se encuentran en Venezuela.

José María Camarero ha señalado que a Repsol le interesa lo que tiene en Venezuela porque "lleva allí desde 1993". "Hay miles de millones de euros invertidos, saldos pendientes de cobrar y una exposición patrimonial de más de 300 millones de euros", ha explicado.

El periodista económico ha indicado que la multinacional sabe que con quien se la ha estado jugando en Venezuela durante este tiempo han tenido que hacer frente a miles de montañas rusas. Ahora, se la tiene que jugar con Donald Trump. "Cualquier paso en falso que puedan realizar, les puede suponer un mal mayor", ha advertido.

Por este motivo, parece que han optado por tener una actitud de "absoluta calma" para negociar donde saben que se va a decidir el futuro del petróleo y del gas. "Es una actitud de querer estar y recuperar lo que ha ido perdiendo, pero con sigilo", ha zanjado.

