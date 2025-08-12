José Enrique Monrosi critica el polémico tuit de Puente sobre los incendios: "Me parece fuera de lugar"

El periodista ha señalado que lo relevante de todo lo que está sucediendo es que durante el invierno se producen recortes en casi todas las comunidades autónomas y luego en verano nos toca "sufrir las consecuencias".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" durante los incendios que afectan a la comunidad.

Posteriormente, ha respondido a un mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa". Un tuit que ha terminado borrando tras la polémica generada.

José Enrique Monrosi ha reconocido que, desde hace algún tiempo, el tono que tiene Puente para expresarse en redes sociales le paree "absolutamente fuera de lugar" para un responsable político a su altura.

El periodista ha señalado que lo relevante de todo lo que está sucediendo es preguntarse, por ejemplo, cuál es la política contra los incendios de Castilla y León. "En 2018 su actual consejero de Medio Ambiente dio una entrevista diciendo que consideraba absurdo y un despilfarro invertir en el cuidado de los montes durante todo el año para prevenirlos", ha recordado.

Además, ha destacado que los agentes forestales ya han denunciado que se han producido recortes en casi todas las comunidades autónomas. "Hay que escuchar a los que se están jugando la vida", ha señalado, criticando que durante el inviernos se produzcan recortes que hacen que luego en verano "suframos las consecuencias".