Zaida Cantera compara al PP con Vox: “El PP salta de un lado a otro, y sus votantes prefieren votar al original antes que a quien no sabe definirse”

La exdiputada ha analizado en Al Rojo Vivo el enfrentamiento entre Feijóo y Abascal y ha asegurado que el PP vive una situación similar a la que tuvo el PSOE con Podemos o Ciudadanos: "Se siente acorralado y teme que le den el sorpasso".

La exdiputada Zaida Cantera analizó en Al Rojo Vivo el reciente enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, tras el cruce de críticas provocado por la ausencia del líder de Vox en el desfile del Día de la Hispanidad. "A mí me recuerda a lo que vivió el Partido Socialista cuando aparecieron Podemos o Ciudadanos. Creo que el PP está viviendo lo mismo: se siente acorralado, cercado, incluso temiendo que le den el sorpasso", ha señalado Cantera.

La exdiputada ha apuntado que el líder popular atraviesa un momento de incertidumbre interna: "Feijóo está en una fase en la que siente ese miedo, real o imaginario, porque se lo están transmitiendo. Pero lo que me queda claro es que ni él ni el PP tienen un programa sólido".

Y ha añadido una comparación directa con la extrema derecha:"Salvando las distancias, dentro del radicalismo de Vox —con el que no concuerdo en absoluto—, su programa es más claro. Vox te dice que está en contra de la inmigración. El PP, en cambio, salta de un lado a otro. Y el votante prefiere al original antes que a quien no sabe definirse".

Cantera ha concluido que el PP atraviesa una crisis de identidad política:"El PP no sabe dónde está. Cada vez que lanza una propuesta, resulta que ya está legislada o que no se puede aplicar porque la Constitución no lo permite".