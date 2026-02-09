Jorge Pueyo (CHA) confiesa tener "un sabor agridulce" tras las elecciones: "Vemos una extrema derecha cada vez más fuerte"

El contexto Azcón está más obligado que nunca a pactar con Vox, que ha pasado de 7 a 14 escaños. Por su parte, Chunta se ha convertido en el único regionalista (de izquierdas) que ha ganado este 8F.

Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista, ha expresado su satisfacción con los resultados de su partido en las elecciones, donde obtuvieron seis escaños, convirtiéndose en el único partido regionalista de izquierdas en ganar. Sin embargo, siente un sabor "agridulce" al ver que Vox ha duplicado su representación, alcanzando 14 escaños. Pueyo critica al Partido Popular por ser el "caballo de Troya" de la extrema derecha, sugiriendo que priorizan intereses partidistas sobre los aragoneses. Además, considera que el crecimiento de Vox responde a un voto contestatario contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y critica al PSOE por no abordar temas esenciales como la vivienda y el transporte en Aragón.

Jorge Pueyo ha confesado que, pese a estar satisfecho con el resultado que Chunta Aragonesista ha logrado en las elecciones, tiene un sabor "agridulce" al ver cómo Vox ha logrado el doble de escaños que hace tres años, pasando de 7 a 14.

El candidato de Chunta Aragonesista, partido que se ha convertido en el único regionalista (de izquierdas) en ganar en las elecciones del 8 de febrero tras conseguir seis escaños, ha indicado que le preocupa ver cómo "la extrema derecha cada día es más fuerte".

Además, ha acusado al Partido Popular de haberse convertido en "el caballo de Troya" de la extrema derecha, recordando que cada vez son más dependientes de Vox. "Piensan más en los intereses del partido que en el de los aragoneses", ha asegurado.

Jorge Pueyo ha explicado que cree que en Aragón se ha producido un voto contestatario contra el Gobierno de Pedro Sánchez, más que votar en clave aragonesa. "Es muy preocupante el crecimiento de la extrema derecha en Aragón", ha recalcado.

El candidato de CHA ha señalando que cree que en estas elecciones se ha producido una respuesta a un PSOE que, "cuando no ha pasado vergüenza, lo ha pasado la mayoría progresista", indicando que no han sabido "regular la vivienda" ni asuntos esenciales en Aragón "como el Cercanías".

"Temas como la financiación autonómica también habrán tenido algo que ver", ha asegurado, destacando que las personas han premiado a CHA porque ha sabido "defender los posicionamientos históricos de las mayorías progresistas de las Cortes de Aragón".

