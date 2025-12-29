Jorge Calabrés, sobre la declaración de la exmujer de Koldo ante el juez: "Va a dejar ver que existía esa caja B en Ferraz"

Jorge Calabrés, subdirector de 'El Español', explica que la declaración de Patricia Úriz, exmujer de Koldo, ante el juez va a ir a "apuntar que el PSOE no declaró todos los pagos en efectivo que hizo a la Secretaría de Organización que encabezaba Ábalos".

El subdirector de 'El Español', Jorge Calabrés, habla sobre la declaración de la exmujer de Koldo ante el juez Ismael Moreno: "Va a declarar y a decir que todo el dinero en efectivo que manejaban tanto ella como su exmarido procedían de esos pagos en metálico en sobres de Ferraz, que ellos justificaban cada hoja de gastos con los tickets correspondientes y que era absolutamente legal".

Sin embargo, Patricia Úriz también "apuntará al PSOE al decir que recibieron mucho más dinero en efectivo de lo que el PSOE declaró en su contabilidad oficial y presentó en el Tribunal de Cuentas", explica el periodista. Además, Calabrés recuerda que ya hablaron "en el informe de octubre de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se presentó el día 3 de un posible descuadre de 20.000 euros" y que su periódico publicó "unos nueve documentos inéditos de las hojas de liquidación de gastos de Koldo y Ábalos que no cuadraban tampoco en 7.000 euros", por lo que, "ya se estaría hablando casi de 30.000 euros de descuadre".

Por todo ello, Calabrés destaca que la declaración de Patricia Úriz el próximo día 20 ante el juez Ismael Moreno va a ir a "apuntar que el PSOE no declaró todos los pagos en efectivo que hizo a la Secretaría de Organización que encabezaba José Luis Ábalos". "Va a dejar ver que existía esa caja B" en Ferraz, afirma Calabrés, que detalla: "Igual que las defensas de Ábalos y Koldo han presentado escritos en el Tribunal Supremo aportando esos documentos que nosotros publicamos para decir que ese dinero en efectivo que la UCO dice que es de origen desconocido procedían de las cuentas del PSOE".

Por último, el periodista afirma que la exmujer de Koldo no hablará de blanqueo de capitales: "Al menos que ellos no blanquearon capitales y descargarán cualquier responsabilidad en el PSOE por no haber declarado esos pagos".

