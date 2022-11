Para el magistrado Joaquim Bosch, la polémica generada en torno a la ley del 'solo sí es sí', cuya aplicación está permitiendo a condenados por delitos sexuales revisar sus sentencias para rebajar las penas, "tiene solución en función de cómo la jurisprudencia acabe interpretando cómo debe aplicarse". Y ha ahondado en esta cuestión: "De partida, es importante destacar que las reducciones que se están acordando no tienen nada que ver con el machismo, es un problema de interpretación jurídica".

"Cuando cambia una ley penal, siempre -porque así lo marcan los principios del Derecho Penal y el propio Código Penal- debe valorarse si la norma posterior puede ser más beneficiosa para las personas condenadas", ha apuntado Bosch, que ha precisado que, en este caso, ha habido "una refundición de conductas y un cambio muy importante en el capítulo de los delitos sexuales. En la comparación de las penas anteriores y posteriores, se interpreta que las penas ahora son más bajas en algunos ámbitos y por ello se aplican esas reducciones".

No obstante, el magistrado ha matizado: "También hay otras interpretaciones en el ámbito judicial a partir de la jurisprudencia del Supremo y de la refundición que se ha producido que indican que las penas no deberían reducirse. Por eso insisto en que se trata de una cuestión de interpretación de la ley más favorable, que es un principio básico del derecho penal, y no tiene nada que ver con el machismo". En este punto, Bosch ha lamentado los "ataques que han recibido desde el Gobierno jueces y juezas que se han significado especialmente en la lucha a favor de la igualdad".

Precisamente, en relación a esta cuestión, ha insistido el juez en que "no siempre el derecho penal es el más duro desde visiones autoritarias", asegurando que "las democracias más avanzadas no tienen mejor situación en materia de igualdad o derechos por imponer penas más duras, cadenas perpetuas o penas de muerte". "Más bien lo contrario: hacen una perspectiva más integral de los problemas e imponen penas proporcionadas", ha zanjado.