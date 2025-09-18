Joan Tardà, sobre Junts: "Están preocupados por la fuga de votos que pueden tener hacia Aliança Catalana"

Al respecto de las competencias en materia de migración, Joan Tardà analiza la negativa de Podemos y hace a su vez una radiografía del panorama político en Cataluña. En este vídeo podemos ver completa su exposición.

Uno de los asuntos que se abordarán en la reunión que Zapatero y Puigdemont tendrán este jueves para desbloquear los Presupuestos, será muy probablemente el de las competencias en materia migratoria ya que el encuentro llega justo antes del debate sobre el traspaso a Cataluña. Una cuestión que no cuenta con el beneplácito de Podemos.

Según explica Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, "cuando el president Illa tenga todas las competencias tendrá que sujetarse absolutamente a la ley de extranjería española, con lo cual Podemos hace un mal negocio. Esto va a significar que [Podemos] pase a ser totalmente un partido irrelevante en Cataluña, porque esta reclamación la defiende todo el catalanismo, desde el PSC hasta la CUP".

Además, advierte que "puede ser que, por desgracia, en 2027 gobierne el PP y el ministerio de Interior esté en manos de Vox". Ahora bien, confiesa Tardà que no cree que en Cataluña mientras viva, vea una Generalitat en manos de PP y Vox.

Por tanto, señala Tardá, "acusar a los Mossos como ha hecho Podemos, cuando es la única policía que ha abolido las bolas de goma en todo el Estado español (..) Si Podemos vota en contra, habrá cavado una zanja en Cataluña para muchos años".

No obstante, es cierto también que el catalán está de acuerdo con lo que opina el periodista José Enrique Monrosi de que esta exigencia de Junts tiene que ver también con su competición con Aliança Catalana. "Por supuesto", asiente Tardà: "De la misma forma que PSC y el PP en Cataluña están preocupados por la fuga de votos que pueden tener hacia Vox, Junts está preocupado por la fuga que puede tener hacia Aliança Catalana". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.