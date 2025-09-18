El juez sienta en el banquillo a Asencio y a sus tres excompañeros por la difusión de un video sexual

Los detalles El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) ha declarado la apertura de juicio oral por su presunta implicación en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a dos mujeres, una de ellas menor.

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana ha abierto juicio oral contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio y tres canteranos del club, Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez, por la presunta grabación y difusión no consentida de vídeos sexuales de una menor y otra joven. Se les requiere una fianza de 20.000 euros, con Asencio enfrentando una de 15.000 euros. Los hechos ocurrieron en 2023 en Gran Canaria.

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) ha declarado la apertura de juicio oral al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a tres canteranos del club, Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez, presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven.

Según el auto, fechado a 2 de septiembre de 2026 y al que ha tenido acceso laSexta, requiere a los investigados para que presten una fianza, a tres de ellos por valor de 20.000 euros cada uno y al cuarto (Asencio) de 15.000 euros ya que contra él se dirige una acusación más atenuada solo por la difusión de vídeos.

Además, las dos presuntas víctimas también han formulado una acusación contra los futbolistas, si bien una de ellas sólo en referencia a los tres primeros.

Los hechos ocurrieron en un 'beach club' de Gran Canaria en junio de 2023. Raúl Asencio y otros tres canteranos del Real Madrid conocen a tres chicas. Asencio se queda con una de ellas en la piscina y sus compañeros se meten en una cabaña con las otras dos: una de ellas tiene 18 añosen ese momento y la otra 16. Allí, los cinco mantienen relaciones sexuales, pero en un momento dado, uno de ellos decide grabar.

De acuerdo con el auto que inició su procesamiento, es Ferrán quien, "sin avisar a las dos chicas", saca su móvil y empieza a grabar la escena "sin consentimiento de ninguna de las dos". Después, pasa el teléfono a Juan, que "siguió grabando desde su perspectiva".

"Ninguna de las dos posibles víctimas vio el momento en que Ferrán sacó el móvil, solo se dieron cuenta de que lo tenía en la mano cuando ya se lo estaba pasando a Juan, después de que hubiese grabado algunos de los vídeos", añade la resolución judicial. "Tras finalizar la relación las dos posibles víctimas aún no tenían claro si los dos investigados habían utilizado el teléfono para grabarlas", agrega el auto.

Las jóvenes salen de la cabaña y cuentan lo sucedido a Asencio y a su otra amiga. Exigen que se borren los vídeos, pero estos terminan circulando igualmente. Según el auto, Ferrán borró los vídeos delante de ellas, pero "los vídeos se conservaron". Los canteranos, dice el juez, tenían los vídeos en su poder y "más tarde los compartirían con diversas personas mediante aplicaciones de mensajería instantánea".

Asencio, por su parte, pide el vídeo seis días más tarde para enseñárselo a un amigo y, aunque lo recibe en un formato con el que solo puede verlo una vez, reconoce en una nota de voz, transcrita en el auto, que sí que llegó a hacerlo. "Oye hermano, yo a ti te enseñé el vídeo porque me lo pasó Juan", le dijo a su amigo, apuntando que este se lo había pasado de forma que "se pudiese ver solo una vez". "Por tanto no lo puedo tener, el vídeo no se me guardó", agregaba.

El auto además destaca que Asencio pidió el vídeo "sabiendo que se había obtenido sin consentimiento de las posibles víctimas y conservado contra su exigencia de que se borraran" para enseñárselo a un amigo y "efectivamente se lo mostró". Según detalla la resolución judicial, las víctimas sufren en la actualidad sintomatología postraumática derivada de la experiencia vivida. La defensa de Raúl Asencio, a cargo de Ospina Abogados, mantiene su inocencia.