División en el PP sobre Gaza

Lluís Orriols, sobre el PP de Madrid: "Miente cuando dice que genocidio es solo un tipo penal"

El politólogo ha indicado en Al Rojo Vivo que le parece "interesante" ver las dos estrategias que se están viendo dentro del Partido Popular a la hora de posicionarse sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

Lluís Orriols ha señalado en Al Rojo Vivo que es importante dejar claro que el PP de Madrid "miente" cuando dice que genocidio es solo "un tipo penal", destacando que se trata de un concepto "más amplio" sobre el que los expertos pueden pronunciarse con total legitimidad.

En cuanto a la división que existe dentro del partido para pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ha confesado que le parecen "interesantes" las dos estrategias que se están llevando a cabo.

El politólogo ha recordado que precisamente este es un tema que "divide mucho al votante", recalcando que la política tradicional seguiría la estrategia que intenta mantener Alberto Núñez Feijóo de "escurrir el bulto" para pasar de perfil por este asunto.

Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha optado por seguir un camino distinto, buscando una estrategia "más moderna" y propia de la derecha radical y polarizadora. "Intenta poner todos los elementos en una sola trinchera", ha explicado.

