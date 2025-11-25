Joan Tardà: "Al final, tanto miedo va a dar Vox como un PP que ha renunciado a ser una derecha civilizada"

Joan Tardá (ERC) analiza la situación política actual tras el revuelo que la última semana: la condena sin sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el vídeo, los detalles.

Tras la condena, sin sentencia, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo, que el PP celebra como una victoria contra Pedro Sánchez, Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, hace un análisis de la situación actual de la política española.

"Tengo la impresión de que 'alea iacta est', la suerte ya está echada. Ya no hay posibilidades de corrección. Vox va sobrado, Sánchez resistirá, las fuerzas de izquierdas que lo invistieron saben perfectamente que hay que salvar al soldado Ryan y el PP se cocerá entre aquellos que desearían una victoria basada en la prudencia y la mayoría que, al parecer, controlan el partido y la comunicación, que están desmadrados"

Por lo que, según Tardà, el del PP es "muy mal negocio: Al final, tanto miedo va a dar Vox como un PP que haya renunciado a ser una derecha civilizada", finaliza. En el vídeo podemos ver al completo este análisis, así como la respuesta y reflexión del periodista Pablo Montesinos.

