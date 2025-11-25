Lo pronosticó
Joan Tardà, sobre el auge de Aliança Catalana: "Es un terremoto político y letal para el catalanismo"
El que fuera portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ya pronosticó en Al Rojo Vivo la proyección del partido de Silvia Orriols. El CIS catalán sitúa a Aliança Catalana en tercera posición, empatada con Junts. En el vídeo, su análisis.
Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados desde 2004 a 2019, ya vaticinó en Al Rojo Vivo la gran subida de Aliança Catalana. Ahora, el CIS catalán, publicado este lunes, empata en tercera posición a la formación de Silvia Orriols y a la de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya. En segunda posición estaría ERC y la primera la seguiría liderando el PSC.
"Esto es un terremoto político en Cataluña y es letal para el catalanismo político, porque este históricamente siempre ha sido progresista, incluso el catalanismo burgués ha sido progresista con respecto a las estructuras monárquicas y caciquiles españolas de finales del XIX y principios del XX, y siempre el catalanismo ha sido sinónimo de europeísmo y modernidad (catalanismo en términos genéricos)", explica Tardà.
Y ahora, continúa Tardà, se introduce una "variable nueva y muy disruptiva", porque "nunca se ha podido asociar, hasta ahora, catalanismo a xenofobia o racismo, cosa que es así de evidente en el partido de Orriols".
De este modo, y según analiza Tardà, "Orriols ha tenido el acierto para ella (acierto perverso, claro) de centrar el problema no solo en la migración, sino de centrarlo un poco más e ir directamente a la islamofobia". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su exposición, así como unas declaraciones sobre migración de la líder de Aliança Catalana.
