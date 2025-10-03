Joan Coscubiela, sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Lo urgente es saber qué puñetas ha pasado"

"A los humanos nos cuesta reconocer errores. Cuando se trata de un tema como este es absolutamente inconcebible", ha sostenido el profesor y analista de laSexta en Al Rojo Vivo.

El profesor y analista de laSexta Joan Coscubiela ha analizado en Al Rojo Vivo la polémica sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía, que habría afectado a unas 2.000 mujeres.

"A los humanos nos cuesta reconocer errores. Cuando se trata de un tema como este es absolutamente inconcebible", ha sostenido en el programa.

Asimismo, Coscubiela insiste en que "el impacto del tema de la privatización es evidente" y que hay una clara "consideración en el ámbito sanitario de que simplemente somos números": "Un sistema de cribado de cáncer de mama y de política preventiva que tiene como objetivo anticiparse y dar seguridad a las mujeres, lejos de dar seguridad, se convierte en un problema de inseguridad".

"Ahora lo urgente es saber qué puñetas ha pasado y por qué esos 2.000 casos 'no definidos' no han sido comunicados a las mujeres", expone el profesor.

A su vez, cree que es necesario "saber la dimensión" de lo ocurrido: "No le veo mucha transparencia a la Junta de Andalucía", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.