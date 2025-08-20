Eduardo Saldaña analiza el plan de Netanyahu: "Vamos a ver la ocupación total de la Franja de Gaza"

El codirector de 'El Orden Mundial' ha explicado que con este plan, lo que vamos a ver es "un desplazamiento masivo de personas". "Netanyahu va a tener lo que lleva planeando desde que comenzó el conflicto"

Israel ha aprobado el plan militar para tomar la ciudad de Gaza, llamando a 60.000 reservistas. Eduardo Saldaña ha reaccionado a esta decisión, destacando que el Gobierno de Netanyahu va a tener "lo que lleva planeando" desde que comenzó el conflicto.

Además, ha indicado que también cuentan con el apoyo de Estados Unidos, y es que Donald Trump dijo hace unos días que "considera a Netanyahu un héroe de guerra".

"Vamos a ver la ocupación total de la Franja y un desplazamiento masivo de personas con la excusa de rescatar rehenes, cuando la realidad es que le dan igual", ha destacado.

El codirector de 'El Orden Mundial' ha explicado que esto tampoco responde a una medida de presión contra Hamás porque ellos ya dijeron que estaban abiertos a una negociación. Por tanto, se trata de una medida de Israel para dar "un golpe definitivo". "Lo que quiere es zanjar la situación", ha apuntado.

"Lo que veremos es el establecimiento de zonas perimetradas en la que se asienten los palestinos mientras Israel ejerce un poder absoluto", ha destacado Eduardo Saldaña.