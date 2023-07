"Si Ucrania no está ahora mismo, desde el punto de vista militar, en condiciones de entrar en la OTAN, no sé qué otro país europeo podría hacerlo, puesto que el ejército que, desgraciadamente para ellos, tiene mayor experiencia de combate", sentenciaJesús Núñez de Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos (IECAH), en Al Rojo Vivo.

El experto analiza las últimas declaraciones de Joe Biden a este respecto. El presidente de los Estados Unidos considera que Ucrania no debería entrar en la OTAN antes de que finalice la guerrapor no estar "lista". "Han sido capaces de absorber material, equipo, tácticas, que otros países solamente conocen en el manual", apunta. Para él, la cuestión es puramente y obviamente política. "Si quisiéramos elegir un titular, yo diría que es la OTAN la que no está preparada para asumir la entrada de Ucrania dentro del club de los 31 países miembros", asegura. "Eso significaría que la OTAN entonces sí ya estaría en guerra con Rusia y evidentemente eso es algo que hoy en día no solamente Estados Unidos, no solamente Biden, no está en condiciones de asumir".

"Desde el año 2008, nunca se ha puesto en marcha un proceso de entrada de Ucrania", recuerda Núñez, que afirma que, efectivamente y con toda probabilidad, la anexión no se producirá hasta el fin del conflicto, algo que él considera "un mazazo para Ucrania", según responde a Antonio García Ferreras.

"Tenemos a Israel y a Corea del Sur como ejemplo de países que pueden sentir que la OTAN mira por ellos, que cuida más o menos de ellos, pero no con las garantías colectivas que le podría dar la Alianza Atlántica", explica. Así, Ucrania se quedaría "a medio camino". El experto pronostica que lo que podremos ver este miércoles es la aprobación de un consejo OTAN-Ucrania. "Por lo tanto, va a haber la posibilidad de que Ucrania pueda realizar consultas y debatir temas de seguridad en el marco de la Alianza, pero eso no le da la cobertura que ofrece el artículo V del Tratado de Defensa Colectiva, que determina que cuando un miembro es atacado, los demás deben responder, aunque no sea de manera política".