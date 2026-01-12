Jesús Núñez, sobre Irán: "Puede que estemos llegando a un punto de quiebre absoluto, pero no será por una intervención militar de EEUU"

Jesús Núñez Villaverde, codirector del 'Iecah', explica "la maniobra de EEUU y de Israel de promover a Reza Pahlavi como la alternativa" contra el régimen de Irán y recuerda que Reza "se reunió hace dos años con Netanyahu para atacar Irán".

Este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los líderes de Irán le "llamaron" el sábado y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país. Jesús Núñez Villaverde, codirector del 'Iecah', analiza la situación actual del país tras las graves protestas y cómo Reza Pahlavi, príncipe heredero de Irán, ha provechado la situación para "presentarse desde su exilio dorado y sin ninguna base política dentro del país como la alternativa".

"Se ha reunido hace apenas dos años y medio con Netanyahu pidiendo una intervención militar y ataques contra Irán", recuerda Núñez, que señala que ahora "ante la movilización ciudadana es como si tuviera a esa gente apoyándole". "Esto es más una maniobra de EEUU y de Israel de promover a Reza Pahlavi como la alternativa cuando dentro del país el régimen se ha encargado con su sesgo opresor de eliminar cualquier oposición", señala el experto.

Por otro lado, Núñez señala que no hay que olvidar que "ya está habiendo intervenciones militares de Estados Unidos": "Ya ha habido asesinatos de científicos del programa nuclear iraní con Israel en primera línea, ya hay un acoso y derribo económico que busca en colapso desde dentro y ya hubo la guerra de los 12 días, ataques aéreos y con misiles directos por parte de Israel y de EEUU".

"Lo que no va a haber es una invasión de EEUU a Irán", afirma el experto, que explica en el vídeo: "El régimen lleva más de 45 años experimentando el asedio internacional y la movilización de su población y tiene una escuela extraordinaria de cómo manejar estas situaciones lo que ocurre es que hoy puede que estemos llegando a un punto de quiebre absoluto, pero no será por una intervención militar de EEUU". Por último, Jesús Núñez afirma que "Israel tiene unas ganas enormes de apuntarse al siguiente golpe".

