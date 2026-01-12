Eduardo Saldaña, de la estrategia de Trump: "Venezuela es una parte por el petróleo, pero su objetivo es derrocar el régimen de Cuba"

"Trump plantea un control de estos estados como si se trataran de nuevas colonias", explica Eduardo Saldaña, codirector 'El orden mundial', que advierte en este vídeo de que "el objetivo de todo esto es Cuba".

Eduardo Saldaña, codirector de 'El orden mundial', analiza la situación internacional después de que Donald Trump se haya autodenominado 'presidente en funciones' de Venezuela y haya exigido a Delcy Rodríguez que no den petróleo a Cuba. "Vemos un Donald Trump que está proyectando lo que venía diciendo que iba a hacer en el Caribe", destaca el experto, que explica cómo Trump quiere "hacer y deshacer a su antojo".

"Plantea un control de estos estados como si se trataran de nuevas colonias", explica Saldaña, que advierte de que "el objetivo de todo esto es Cuba". "Venezuela es una parte por el tema petrolero, pero el objetivo de la Administración es derrocar el régimen de La Habana".

Por su parte, Yago Rodríguez, director de 'The Political Toom', afirma que "difícilmente" puede Cuba sobrevivir sin petróleo venezolano: "Necesitarías el apoyo de Rusia y, quizá, de Rusia". Además, el experto recuerda que Rusia "ha enviado ocasionalmente algún petrolero como ayuda". Por tanto, Rodríguez destaca que aunque Cuba "podría sobrevivir sobre el papel, probablemente no podrá compensar a través de los rusos y hasta de los chinos la pérdida que supone Venezuela".

