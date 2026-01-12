Baldoví anuncia que Compromís volverá a pedir la retirada de los privilegios a Mazón: "No he conocido persona más desvergonzada"

Los detalles El síndic de Compromís se pone del lado de las víctimas en sus críticas a Salomé Pradas y José Manuel Cuenca antes de su careo en el juzgado de Catarroja. "Cuando ves el tipo de personas a los que confiamos la presidencia de la Generalitat, nuestra seguridad... no puedes dar crédito a lo que ves", lamenta.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha criticado duramente a Mazón en Al Rojo Vivo, afirmando que no merece representar al pueblo valenciano tras haberlo "abandonado" el 29 de octubre de 2024. Baldoví anunció que su partido pedirá retirar los privilegios al expresident de la Generalitat Valenciana. Además, expresó su apoyo a las víctimas que protestaron contra Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, vinculados a Mazón. Baldoví cuestionó la gestión de la DANA y criticó el nombramiento de Cuenca como asesor, enfatizando la indignación por la falta de responsabilidad de los implicados en el caso.

"No he conocido persona más desvergonzada que Mazón". Así de contundente se ha mostrado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en Al Rojo Vivo, donde ha avanzado que su formación volverá a pedir que se retiren los privilegios al expresident de la Generalitat Valenciana, un Mazón que "no merece representar al pueblo valenciano" cuando lo "abandonó" aquel trágico 29 de octubre de 2024.

"Un jefe de gabinete responsable saca de la comida y lo envía rápidamente al Cecopi", afirma Baldoví en laSexta, donde se ha posicionado del lado de las víctimas al escuchar sus gritos contra Salomé Pradas y José Manuel Cuenca a su llegada al juzgado de Catarroja.

"Yo entiendo la indignación de las víctimas. (Cuenca) Era el compañero de piso de Mazón, su jefe de gabinete. Pradas intenta demostrar que detrás de las palabras del jefe de gabinete estaba Mazón. Mazón sabía en ese momento lo que estaba diciendo a Pradas. Indigna que este señor, que ha devuelto el terminal telefónico reseteado con la conversación de Cuenca con Mazón, de premio lo ha nombrado asesor de la oficina del expresidente, cobrando 58.000 euros por no se sabe bien qué. Indigna que este tipo de personajes cobren de los impuestos de todos", denuncia.

Para Baldoví, la jueza de Catarroja intenta "acotar la responsabilidad por acción u omisión" de la gestión de la DANA. "Cuando ves el tipo de personas a los que confiamos la presidencia de la Generalitat, nuestra seguridad... no puedes dar crédito a lo que ves. Entiendo la ira, el enfado y el resentimiento de las víctimas contra estos personajes irresponsables. No han sido capaces de asumir sus responsabilidades", añade.

