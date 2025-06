Javier Díaz-Giménez analiza la amenaza de Trump a España: "Con aranceles no va a ser"

Javier Díaz-Giménez ha sido muy claro en Al Rojo Vivo al hablar sobre la amenaza de Donald Trump a España, después de la negativa de Pedro Sánchez a pagar el 5% del PIB en Defensa que exige el presidente de EEUU. "Me preocupa relativamente poco", ha expresado el economista.

"Es imposible poner un arancel diferencial a España porque forma parte de una unión económica. No tiene ningún sentido. No se puede distinguir si la mercancía es española, francesa o si es holandesa", cuenta.

Pero matiza: "Sí tiene otras formas de perjudicar los intereses españoles. Podría, por ejemplo, retirar las bases o poner un impuesto a las inversiones en España".

En ese sentido, considera que "no hacía falta" que España salga en la prensa internacional "como el país que no cumple": "No lo va a cumplir nadie ni en cinco años. El que ha subido la apuesta es Pedro Sánchez. Se ha descarado diciendo que no lo va a hacer cuando los otros tampoco pero sin decirlo".

E insiste en que con aranceles no va a ser: "No va a pasar. No puede negociar de forma separada con España. Da igual de dónde venga si está dentro de dicha unión. Con aranceles no va a ser, eso garantizado. De ninguna manera. No quiere decir que no pueda haber otras políticas o formas de perjudicar a los intereses comerciales de España y obligar al Gobierno a retractarse".

Díaz-Giménez hace especial énfasis en España: "No podemos aumentar el gasto en Defensa sin reducir el gasto en otras partidas o aumentar el déficit. Es cañones o mantequilla, y España está al límite. Además, el Gobierno es incapaz de aprobar unos presupuestos y no está claro de dónde va a salir el dinero de los cañones o de la mantequilla".

"Este 2025 se parece poco a 2023 y a 2022. Hay dos conflictos abiertos en riesgo de escalada y un presidente nuevo en la Casa Blanca con políticas que comprometen y obligan a todos a replantearse las prioridades", concluye.