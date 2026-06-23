Javier Chicote, sobre la reacción de Ábalos y Koldo tras la condena: "Sienten que han protegido a gente y que no han recibido nada a cambio"

El jefe de investigación de 'ABC' califica de "histórica" la condena en el caso Mascarillas y subraya el papel clave de Aldama como colaborador. Analiza sus beneficios judiciales, el impacto político y el estado de Ábalos y su entorno.

Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC', ha valorado la condena a Ábalos, Koldo y Aldama en el marco del 'caso mascarillas' como una resolución "histórica", en un contexto en el que siguen abiertas otras causas de corrupción de gran relevancia.

"Es histórica, sin ninguna duda. Además, coincide con otras investigaciones de corrupción de bastante importancia que están abiertas y con perfiles que ahora mismo están tomando nota. No me cabe la más mínima duda del mensaje que se lanza", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Sobre el papel de los colaboradores en este tipo de casos, Chicote ha comparado la figura de Víctor de Aldama con otros nombres de tramas de corrupción anteriores. "El caso de Víctor Aldama es similar al de Marjaliza en la trama Púnica, que conozco bien", ha explicado.

No obstante, ha marcado diferencias con otros denunciantes como José Luis Peñas, el exconcejal que destapó el caso Gürtel: "Peñas se armó con una grabadora, registró conversaciones con Correa y, junto a su abogado, acudió a la Fiscalía Anticorrupción. En ese caso se desmonta la trama desde la denuncia inicial".

"En el caso de Aldama o de Marjaliza, les pillan primero y después colaboran. No es el mismo grado de iniciativa, pero aun así es normal que existan beneficios", ha añadido.

Chicote ha subrayado que las penas impuestas individualmente no superan los dos años, algo que puede resultar llamativo desde fuera del ámbito jurídico. "Puede causar extrañeza si se compara con condenas acumuladas de 20 o 24 años, pero sin Aldama no se habrían conseguido estas condenas", ha apuntado.

En ese sentido, ha recordado que la propia sentencia reconoce el valor de su colaboración: "El delator ha sido fundamental. Ya es una verdad judicial que Aldama entregaba sobres con 10.000 euros en metálico a Koldo, algo que él mismo ha reconocido. Sin su testimonio no habría sido posible ni la condena por organización criminal".

"Es una muy buena noticia para Aldama y, al mismo tiempo, un aviso a navegantes", ha añadido, en referencia al posible efecto disuasorio de la sentencia.

Sobre el impacto político del caso, Chicote ha apuntado a la preocupación en el Gobierno ante posibles nuevas colaboraciones: "Lo que preocupa es que otros sigan el mismo camino que Aldama".

En relación con el entorno de José Luis Ábalos, el periodista ha relatado el estado de ánimo de su familia tras conocerse la sentencia. "Hablé con su hijo justo antes de la sentencia. Estaba muy indignado. Decía cómo es posible que a su padre le caiga más condena que a un violador", ha explicado.

Chicote ha matizado que, aunque pueda generar rechazo, responde a la lógica de acumulación de penas en el derecho penal. "Un violador puede acumular varios delitos y sumar años de condena, mientras que en otros casos las penas se imponen por separado", ha indicado.

"El hijo estaba muy afectado. Decía que tendrá que explicar a su abuela, de 97 años, la situación de su padre. Están viviendo todo con mucha dureza", ha añadido.

Por último, ha señalado que Ábalos confía en los recursos judiciales, aunque ve limitado su recorrido. "Van a ir al Constitucional, pero no creo que prosperen, salvo algún aspecto muy concreto relacionado con garantías procesales", ha apuntado.

También prevé que el caso llegue a instancias europeas, aunque con pocas expectativas de éxito. "Están muy enfadados y sienten que han protegido a gente y que no han recibido nada a cambio", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido