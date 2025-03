El irónico comentario de Ferreras a Monrosi tras el vídeo del PP burlándose del PSOE: "¿Tú eres muy de 'La isla de las Tentaciones'?"

"El vídeo es patético. Dicen que con esto quieren conseguir el voto joven...", critica Antonio García Ferreras, dando paso al polémico vídeoque ha publicado el PP, al más puro estilo Trump, criticando al PSOE por su supuesta corrupción del caso Koldo.

En las imágenes de este vídeo, generadas con Inteligencia Artificial (IA), se representa a Begoña Gómez, Pedro Sánchez, Aldama o Santos Cerdán en bañador, simulando ser parte del popular reality. A lo largo del video, además, se muestran palabras como "corrupción, lujuria, ambición..." para finalizarlo con un: 'Bienvenidos a la isla de las corrupciones'.

Ferreras da paso al periodista José Enrique Monrosi, del elDiario.es, para que comente esta particular campaña de los populares: "Tú que eres muy de 'La isla de las Tentaciones'... O de las tentaciones, más bien", comenta irónico y divertido Ferreras dándole paso: "No lo he visto en mi vida, pero bueno...", responde Monrosi.

Ahora eso sí, "me he quedado un poco impactado con la imagen que reproducen de Santos Cerdán... Muy artificial, la verdad", añade el periodista en relación a esa inteligencia artificial con la que se han hecho las imágenes: "El propio Santos Cerdán debe estar impresionado", sentencia Monrosi. En el vídeo podemos ver completa esta divertida secuencia.