Inma Lucas, sobre las acusaciones del Gobierno por la filtración de mensajes: "Lo que me parece grave es que lance ese dardo envenenado a la UCO"

La periodista Imma Lucas analiza los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, durante los años 2020 y 2021, que El Mundo ha publicado y de los que no se sabe su origen. Es decir, no se sabe quién filtró esas conversaciones privadas entre el presidente del Gobierno y el exministro. Conversaciones que datan de mucho antes de que se conociera el llamado 'caso Koldo' y que no tienen nada que ver con este caso.

"Forman parte de conversaciones de cafetería y no tienen nada que ver con el caso de supuesta corrupción que rodea a Ábalos. Son conversaciones personales sobre el funcionamiento de un partido político", afirma Lucas. Ahora bien, según su opinión, "lo que me parece grave es que el Gobierno lance ese dardo envenenado hacia la UCO".

"Un Gobierno debe tener la máxima confianza, y trasladársela a los ciudadanos, en los organismos del Estado", añade la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.