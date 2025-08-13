Inés García responde a Mañueco tras justificar su ausencia de tres días en los incendios por estar a "10 horas de coche": "¿No cree que podría haber llegado antes?"

El presidente de Castilla y León asegura que "a uno las catástrofes le pillan donde le pillan" y asegura que no tenía la posibilidad de regresar más rápido de sus vacaciones.

Durísimas críticas y acusaciones de dejación de funciones. Es lo que está recibiendo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su ausencia durante los tres primeros días de los graves incendios que han asolado la región al estar de vacaciones en Cádiz.

El máximo responsable autonómico ha asegurado que no era posible llegar a tiempo al puesto de mando por encontrarse "a diez horas de coche". Sin embargo, Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo, ha criticado su ausencia asegurando que "no todos los días se quema un paraje natural como las Médulas".

"El sábado ya estaba complicada la cosa y no regresó hasta el lunes, ¿no cree que podría haber llegado antes?", le ha preguntado Inés García a Mañueco. No obstante, Mañueco ha echado balones fuera asegurando que "a uno las catástrofes le pillan donde le pillan" y ha aprovechado para señalar al Gobierno central.

"Igual que el Ejército y la UME han puesto a disposición todos los medios, algunos ministros, en vez de dar un espectáculo tuitero, deberían haber tenido un poco de empatía con las personas que están sufriendo en estos momentos", ha concluido Mañueco en Al Rojo Vivo.