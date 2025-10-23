Ignacio Urquizu, tajante sobre el primer aniversario de la DANA: "La principal anomalía es que Mazón siga siendo presidente"

Este próximo 29 de octubre se cumplirá un año de la tragedia de la DANA que se llevó la vida de 229 personas, y ese mismo día se celebrará en Valencia un funeral de Estado en recuerdo a las víctimas. El sociólogo Ignacio Urquizu analiza y critica que Mazón siga siendo, pese a todo, president.

Faltan escasos días para que se cumpla un año de la tragedia de la DANA que se llevó la vida de 229 personas. Este próximo 29 de octubre se celebrará un funeral de Estado en recuerdo a las víctimas. "La principal anomalía sobre la celebración es que Carlos Mazón siga siendo president de la Generalitat", afirma contundente el sociólogo Ignacio Urquizu.

"Tendría que haber dimitido casi al minuto después de todo lo que sucedió", añade Urquizu, señalando todas las razones por las que el president debería haber dimitido ya: "No solo por esas primeras horas que pasa en El Ventorro, sino por todo lo que ha sucedido después: cada vez que ha dicho algo sobre lo que ocurrió ese día ha mentido, no ha habido forma de saber una verdad".

Por todo ello, sostiene el sociólogo que Mazón es una persona que "no está capacitada para gestionar la Generalitat", tal como se demostró el día de la tragedia, y que además, "cuando se le han pedido responsabilidades no ha sido capaz de asumirlas y lo que ha estado haciendo es engañar sistemáticamente: no solo a la ciudadanía, sino incluso también a su partido", concluye Urquizu, apuntando, a su vez, la falta de liderazgo de Feijóo por no haber sabido actuar en un caso como este. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis.

