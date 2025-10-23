Alan Barroso, sobre la reacción del Gobierno andaluz ante el fallo en los cribados de mamografías: "No puedes decir que todo el mundo va contra ti solo para salvarte las espaldas"

El analista ha criticado en Al Rojo Vivo el vídeo contra Amama y ha defendido que hablar de sanidad pública es hablar de política. Además, ha comparado esta campaña con los ataques del PP a las víctimas de la DANA.

En Al Rojo Vivo, Alan Barroso se ha pronunciado sobre el vídeo contra Amama que han difundido varios cargos del PP andaluz y ha subrayado: "Además de ver las imágenes, escuchaba la música de fondo, siniestra, como si estas mujeres representaran el peor de los horrores políticos".

El analista también ha criticado a quienes acusan de "politizar" el debate:"Claro que la sanidad pública tiene que ver con la política. Si se invierte más o menos en ella, depende de decisiones políticas. Por eso, hablar de sanidad pública es necesariamente hablar de política".

Además, ha relacionado esta maniobra con lo ocurrido tras las protestas por la DANA, cuando —según ha recordado— el PP calificó a los manifestantes de "independentistas" y "prácticamente proetarras": "Entonces eran víctimas de la DANA, y ahora estas son víctimas del cáncer. No puedes decir que todo el mundo va contra ti solo para salvarte las espaldas".