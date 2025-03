Ignacio Urquizu, contra el pacto entre PSOE y Junts: "Cuanto más hablas de migración, más crece el voto a la extrema derecha"

El profesor expresa su incomodidad en Al Rojo Vivo ante el pacto del Gobierno, que incluye la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. "Lo que uno no puede pactar son cosas que van en contra de su ideología".

Ignacio Urquizu, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, ha expresado en Al Rojo Vivo su incomodidad con el pacto entre el PSOE y Junts. "Como socialista, me siento incómodo", admitió.

Sin embargo, ha aclarado que su malestar no responde a los argumentos de la oposición, que critica el acuerdo por la falta de siete votos o por un supuesto incumplimiento del programa socialista.

"Lo que me incomoda es no saber cuál es el límite. Hasta dónde se está dispuesto a pactar y ceder en un acuerdo de gobierno. Lo que no se puede negociar son principios que van en contra de tu propia ideología", explica.

Urquizu también ha dado una advertencia desde su perspectiva académica: "Está más que demostrado que cuanto más se habla de migración, más crece el voto a la extrema derecha".