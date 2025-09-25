Ignacio Cembrero, sobre el posible juicio con jurado popular a Begoña Gómez: "No es la fórmula idónea"

El periodista ha recordado que el juez "no tiene otra opción" que hacerlo así si quiere llevar a la mujer de Sánchez a juicio por malversación. Sin embargo, ha reconocido que se ha convertido en una medida "arriesgada".

Ignacio Cembrero ha reaccionado a la posibilidad de que Begoña Gómez termine sentándose en el banquillo en un juicio con jurado popular. Una situación que todavía no está garantizada que se produzca.

El periodista ha reconocido que el jurado popular no le parece "la fórmula idónea" en este caso. Sin embargo, ha destacado que el juez "no tiene otra opción" que hacerlo así si quiere llevar a juicio a la mujer del presidente del Gobierno por malversación.

"En España, esta medida fue en origen progresista, pero hoy se ha convertido en una medida arriesgada", ha confesado.

Cembrero ha señalado que la opinión pública está "muy polarizada", especialmente en la capital, recalcando que las personas que pudiesen acudir a ese jurado popular ya tendrían una "opinión de antemano" sobre Begoña Gómez.