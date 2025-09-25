Ahora

Masacre en Gaza

Ángel Munárriz explica por qué es importante hablar de genocidio: "Es la palabra que más daño hace a Netanyahu"

El periodista ha indicado que este término es el que más "estigmatiza y aísla a Netanyahu", señalando que para el Partido Popular todo este asunto es "incómodo" debido a la división interna que existe sobre este tema.

Ángel Munárriz ha explicado en Al Rojo Vivo por qué es importante emplear la palabra genocidio al hablar de lo que está sucediendo en Gaza. "Es el término que no quiere escuchar Netanyahu", ha asegurado.

El periodista ha indicado que se trata de la palabra que "más estigmatiza y aísla" al líder israelí, siendo la que "más daño" le hace. Por tanto, ha recalcado que es importante emplearla.

Un tema que ha reconocido que es incómodo para Alberto Núñez Feijóo. Para empezar, porque el tema de Gaza le permite a Pedro Sánchez "exhibir cierto liderazgo en el plano internacional".

Además, existe una "clara división" en el PP sobre este asunto y la decisión de emplear o no el término genocidio. "Feijóo quiere llevar todo a la conversación doméstica, el problema es que la cuestión de Gaza tendrá que abordarla", ha zanjado.

