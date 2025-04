Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, sobre un nuevo apagón: "A día de hoy no va a volver a ocurrir"

Tras el apagón masivo en la Península y Portugal, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, asegura que no se repetirá, aunque admite que "no hay riesgo cero". Corredor destaca la rápida recuperación del sistema, que se restableció en menos de 24 horas, y defiende que España cuenta con el sistema eléctrico más resiliente. Además, desvincula el incidente de la generación de energías renovables, afirmando que el "mix renovable es seguro" y que las renovables operan de manera estable. Aún se investigan las causas del apagón, y Corredor subraya que es normal no conocerlas aún.