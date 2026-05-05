¿Hay motivo para la alarma con el brote de hantavirus? "No hay riesgo para la población general": el análisis científico de Corbella

El periodista Josep Corbella explica en qué consiste este virus y si debemos o no preocuparnos por él. En el vídeo, la explicación científica al completo.

El periodista Josep Corbella, de La Vanguardia, asegura que el mensaje más importante que tenemos que dar, con respecto al hantavirus es que "no hay riesgo para la población general": "Hay riesgo si una persona se infecta porque tiene una mortalidad elevada, como ha pasado en los casos del barco. Pero es un virus que tiene mucha dificultad para transmitirse entre personas".

De hecho, recuerda el periodista que el brote más grande que ha habido el la historia de este virus fue en Argentina en 2018/2019, donde hubo solo 34 casos. Es decir, "es un virus que sí que se puede transmitir entre personas, pero que le cuesta mucho y la transmisión requiere un contacto que sea muy estrecho y que sea prolongado", detalla Corbella.

Por lo tanto, en ete caso, "sabiendo que hay unas personas en el barco que han estado con este riesgo, lo que tienen que hacer es minimizar el riesgo para ellas con medidas de aislamiento. Pueden utilizar mascarillas, pueden utilizar distancia, pero para la población general el riesgo es insignificante. Es prácticamente cero".

Además, insiste el periodista que "el hantavirus no es un virus como el del sarampión o el de la COVID, que se transmiten como la pólvora, sino que se transmite con mucha dificultad. Por lo tanto, aquí no estamos ante un virus que suponga ningún riesgo de salud pública para la población general". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su explicación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.