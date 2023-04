Bruselas ha indicado que el plan de Doñana presentado por PP y Vox podría ser ilegal y ya ha amenazado con sancionar económicamente a España si sigue adelante. Juan Matos, presidente de la Comunidad de Regantes del Condado se ha pronunciado sobre esta proposición de ley, explicando las consecuencias negativas que puede tener para ellos.

Juan Matos ha explicado que los regadíos que se pretenden legalizar tendrán "más derechos" que los que ya estaban regularizados. "Hay mucha gente que está en la comunidad de regantes que no tienen agua, y hace falta", ha reconocido.

El presidente de la Comunidad de Regantes ha indicado que "cuando hay movimiento en Doñana" los que salen más perjudicados son los lugareños y los que tienen que vender sus productos en Europa. "Va a haber muchos problemas para vender la fruta", ha advertido, asegurando que los supermercados europeos ya están mirando si proceden de terrenos que no están regularizados. "Cuando hay terrenos que no están regularizados, no los quieren", ha indicado.