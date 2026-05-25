Emilio Delgado: "A la izquierda no se le puede pedir un barómetro moral de la madre Teresa de Calcuta con lo que hay enfrente"

El coportavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, explica la posición de la izquierda a la izquierda del PSOE con respecto a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La imputación de Zapatero y cómo los socios del Gobierno se están posicionando ante ella sigue dando mucho que hablar. La izquierda a la izquierda del PSOE apela a la presunción de inocencia, aunque desde el punto de vista ético y moral no les parece bien lo que ha hecho el expresidente, pese aunque no sea delito.

No obstante, ninguno de los socios de investidura quiere moverse de su sitio, porque saben que hacer una moción de censura con el PP, supone también hacerla con Vox y el PNV, por ejemplo, ya ha rechazado cualquier ecuación en la que entre Vox, aunque en palabras de Aitor Esteban ha dicho que es una irresponsabiliad que Sánchez siga más allá de 2026.

La periodista Lucía Méndez subraya que la izquierda debería dar un paso porque "no se sabe muy bien dónde están" y cree que van a pagar un "grave precio" por seguir apoyando a este Gobierno. Según apunta Emilio Delgado, coprotavoz de Más Madrid en la Asamblea, es importante poner en valor el contexto actual que tenemos.

"Yo creo que hay que hacerse cargo también de que la izquierda no se le puede estar pidiendo un barómetro moral de la Madre Teresa de Calcuta, cuando tú lo que tienes enfrente es la España que viene. La que salió ayer a la calle en contra la corrupción y por la regeneración democrática de la mano del mayor corrupto de este país que es el señor Aldama, acompañado del de Desokupa. Eso es lo que tenemos enfrente", afirma contundente Delgado.

Por ende, "hacer extensiva al conjunto de la izquierda la responsabilidad por los hechos de Zapatero", subraya Delgado, "cuando además muchos estamos diciendo que nos parece perfecto y exigimos que se investigue porque nos parece una vergüenza, pero de ahí dar el salto mortal a decir 'como es una vergüenza lo que ha hecho Zapatero, la izquierda tiene que dejar caer al gobierno y de alguna manera permitir la entrada de los bárbaros', no. Yo con eso no estoy de acuerdo", remata el portavoz de Más Madrid.

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