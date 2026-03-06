Gonzalo Bernardos alerta del impacto económico de la guerra: "Preparáos para más inflación, menos crecimiento y mayor pérdida de poder adquisitivo"

Según el profesor de Economía, el conflicto en Oriente Próximo apenas está en su primera fase. Aunque destaca la sorprendente resistencia de las bolsas, advierte: "Hay acciones como Carnival Cruceros, en EEUU, que para mí no entiendo cómo aguantan cuando las perspectivas son francamente malas".

Según el análisis del profesor de Economía Gonzalo Bernardos, el conflicto en Oriente Próximo apenas se encuentra en su fase inicial. "Estamos asistiendo a la primera fase de la guerra", advierte en Al Rojo Vivo. A partir de ahí, dibuja un escenario económico poco alentador: "Tenemos que prepararnos para más inflación, menos crecimiento económico, más tipos de interés y una reducción del poder adquisitivo de las familias".

Pese a la gravedad del contexto internacional, Bernardos destaca la sorprendente resistencia de los mercados bursátiles. "Tienen una resistencia que no habíamos observado en otras situaciones similares", explica. A su juicio, una de las principales razones es la enorme liquidez acumulada durante los últimos años.

"Durante la década pasada, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo lanzaron dinero con cañón, con metralleta, con todo lo que cogieron y estuvo a su alcance", señala. Y añade que esa dinámica continúa: “En esta década estamos viendo cómo también Japón y, sobre todo, China están aplicando políticas monetarias muy expansivas". El resultado, concluye, es que "hay dinero para todo: hay dinero para el bitcoin, hay dinero para la renta fija y, por supuesto, también para las bolsas".

La segunda explicación, según el economista, es la confianza que aún mantiene el mercado en la inteligencia artificial. "Hay una confianza ciega en la inteligencia artificial, aunque cada vez hay menos adeptos", apunta. Esa expectativa mantiene fuertes a las grandes tecnológicas, que concentran buena parte de la capitalización bursátil mundial.

Aun así, Bernardos reconoce que algunas cotizaciones le resultan difíciles de explicar. "Hay acciones como Carnival Cruceros, en Estados Unidos, que para mí no entiendo cómo aguantan cuando las perspectivas son francamente malas", comenta.

En cuanto a posibles medidas económicas, el economista diferencia entre ayudas a empresas y a consumidores. Considera razonable apoyar a sectores profesionales especialmente afectados por el encarecimiento de la energía: "Subvencionar el transporte sí, porque si no son negocios que se van a pique". Sin embargo, rechaza subvencionar directamente el consumo energético de los ciudadanos. "Subvencionar un producto que importamos significa que, en lugar de reducir su consumo, lo aumentamos. Y eso implica transferir renta y riqueza desde nosotros hacia los países que lo producen", explica.

Para ilustrarlo, recuerda un precedente histórico. "El único país que subvencionó la gasolina cuando llegó la primera crisis del petróleo en 1973 fue España", afirma. Aquella decisión, sostiene, buscaba evitar tensiones sociales en los últimos años del franquismo, pero tuvo consecuencias posteriores: "Eso hizo que en España acabáramos sufriendo dos crisis energéticas".

Por último, Bernardos también se pronuncia sobre el papel de Donald Trump en la escalada del conflicto. En su opinión, el presidente estadounidense habría terminado alineándose con la estrategia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Donald Trump, para mí, ha aceptado el plan de Netanyahu", sostiene.

Según su interpretación, el líder israelí habría planteado un golpe decisivo contra la cúpula política y militar iraní. "Mi interpretación es que Netanyahu le dijo: 'Tenemos a todo el Estado Mayor político y militar de Irán concentrado en un lugar. Vamos a matarlos a todos'. Y Trump dio su visto bueno", afirma.

A partir de ahí, Bernardos cree que el conflicto podría entrar en una fase mucho más peligrosa. "Hasta ahora están bombardeando, pero si quieren tener el control total de Irán, en algún momento tendrán que entrar", advierte. Una posibilidad que, según señala, tendría un enorme coste político para Trump: "El coste político sería impresionante para un gobernante cuyas encuestas ya son muy desfavorables".

