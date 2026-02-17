Gemma Robles, tajante sobre María Guardiola: "La negociación con Vox la está debilitando gravemente"

Aunque reconoce que María Guardiola es "una buena política, con perfil propio", advierte que la negociación la está debilitando y que en el Partido Popular aciertan al pedirle prudencia: menos entrevistas y más coherencia.

María Guardiola ha quedado en el centro de la tormenta política tras unas declaraciones en las que ha difuminado sus líneas rojas y ha terminado cediendo terreno a Vox. Bajo la mirada de la periodista de 'Prensa Ibérica' Gema Robles, la contradicción resulta evidente: "Tenía razón la propia Guardiola cuando decía que no merecía la pena intentar travestirse de Vox para conseguir un gobierno. Entre otras cosas, porque con sus diferencias con Vox ha sido la candidata más votada, con diferencia, en Extremadura".

Robles sostiene que, incluso en el escenario de una repetición electoral forzada por los de Santiago Abascal, la dirigente popular tendría más que ganar que perder manteniendo su perfil propio: "Solo siendo ella puede obtener el mismo o mejor resultado que el que ha conseguido".

Sin embargo, la analista advierte de un desgaste creciente. Aunque reconoce que Guardiola "es una buena política, con un perfil propio —algo que falta en España—", considera que la negociación actual "la está debilitando gravemente". De ahí que, a su juicio, en la sede nacional del partido —Partido Popular en Génova— no se equivoquen al recomendarle prudencia: menos entrevistas, menos bandazos y más coherencia estratégica, porque la exposición constante, concluye, "no le conviene en nada".

