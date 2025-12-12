Fernando Berlín reflexiona sobre "la semana negra del PSOE": "Queda por ver hasta dónde llega el manual de resistencia"

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, analiza en este vídeo el futuro del Gobierno tras los últimos escándalos de presunta corrupción del PSOE que hemos conocido esta misma semana.

"Es una semana negra para el PSOE en la que ha sido golpeado en dos áreas fundamentales [para el partido]: la corrupción y el feminismo", afirma el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, haciendo una clara alusión a las denuncias por acoso sexual dentro del PSOE, especialmente por el ya llamado caso Salazar, y a la detención no solo de Leire Díez, sino también de la detención del que fuera presidente de SEPI, Vicente Fernandez, dentro de una misma investigación.

Este mismo viernes, hemos conocido además que la UCO está requiriendo documentación a Correos, Hacienda y Transición Ecológica sobre la trama de Leire Díez, con el objetivo de recopilar información sobre la adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañados.

Después de todo, y tal como subraya Berlín, "está por ver ahora cuál es el alcance del manual de resistencia, hasta dónde puede llegar, aunque, desde luego, el PSOE está muy desmoralizado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.