García Aller: "Me resulta sorprendente que el PSOE parezca estar más sorprendido por la pena de Aldama que por la de Ábalos"

La periodista de 'El Confidencial' sostiene que el partido debería dar explicaciones por la actuación de quien fue uno de sus principales dirigentes y asumir la gravedad de unos hechos que, a su juicio, dañaron a los votantes y a las instituciones.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado la reacción del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas, que condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Desde el Ejecutivo han reconocido que consideran "durísima" la pena impuesta al exministro de Transportes y han mostrado su sorpresa por la condena de cuatro años y medio a Aldama,al entender que ha salido relativamente beneficiado.

Sobre estas declaraciones, lGarcía Aller se ha mostrado crítica. "A mí me resulta muy sorprendente, parece que el PSOE está más preocupado por la pena que le ha caído a Aldama que por lo que hizo quien fue su ministro más poderoso y su secretario de Organización", ha señalado.

La periodista ha recordado que, según la sentencia, la actuación de Ábalos no solo tuvo consecuencias económicas, sino también políticas e institucionales. "No solo se llevó dinero para sí mismo; también defraudó a los votantes, al partido, a las instituciones y a la democracia. Como dice la sentencia, su conducta va en detrimento de todos", ha afirmado.

Por ello, considera que el PSOE debería centrarse en asumir responsabilidades y ofrecer explicaciones. "El partido debería estar dando explicaciones e incluso alegrándose de que, si tenía una manzana podrida en sus filas, vaya a responder por ello ante la Justicia", ha concluido.

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