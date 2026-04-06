García Aller reacciona al juicio de la Kitchen: "Si el PP actual fuera listo, no restaría gravedad a lo que puede ser el caso de corrupción más grave de España"

Trece años después, este lunes, 6 de abril, comienza el juicio de una de las operaciones más graves de la democracia: la 'Kitchen'. La periodista Marta García Aller lo analiza en este vídeo.

El PSOE ha pedido la nulidad de la apertura del juicio de la 'operación Kitchen', que ha comenzado este lunes, 6 de abril, y que el PP sea partícipe a título lucrativo. "Intenta evidentemente anular la causa e intenta que se vuelva a rehacer lo que ya se escribió en autos del juez instructor, Manuel García Castellón, que además avaló la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es habitual que intenten agotar estos últimos cartuchos, pero es muy poco probable que nada de esto que se está pidiendo hoy pueda salir adelante", explica el periodista Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta.

"El PSOE está intentando que se involucre lo más posible a todas aquellas altas instancias del PP que no lo fueron", señala por su parte la periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller, quien señala además que "si el PP actual fuera listo, no restaría ni un ápice de gravedad a lo que puede ser el caso de corrupción más grave de la historia de España (y no hay pocos con los que compararse) y se distancie, porque aquello era otro PP. Es lo que pueden argumentar".

Del mismo modo, García Aller lamenta que es "una pena" que tarden tanto en juzgarse los casos de corrupción por lo saturada que está la Audiencia Nacional porque el caso Kitchen, que es imposible separarlo de la trama Gürtel, es de las cosas más graves que ha pasado en la política española".

Ahora la pregunta, destaca la periodista está en "¿quién obedecían esas órdenes?". "Maria Dolores de Cospedal está simplemente convocada como testigo, aunque había grabaciones en las que habla con Villarejo de la 'libretita'", recuerda y concluye García Aller. En el vídeo podemos ver al completo esta información.

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