García Aller reacciona a las declaraciones de Sánchez: "Se está quedando sin argumentos"

La periodista ha criticado que el presidente del Gobierno esté "reciclando argumentos" que ya "no cuelan" como el del avance de la extrema derecha, el legado feminista del PSOE o "el fango y acoso de la prensa".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado dar carpetazo a la cascada de denuncias de acoso sexual contra algunos de los dirigentes socialistas y los casos de presunta corrupción que han puesto al PSOE contra las cuerdas. Y lo ha hecho recurriendo del clásico "y tú más".

Marta García Aller ha reaccionado a estas declaraciones señalando que queda claro que está "quedándose sin argumentos" al reciclar unos que, como decía Gabriel Rufián, "no cuelan".

La periodista ha destacado que, por ejemplo, cita como coartada el avance de la extrema derecha, a la que ella considera que él mismo "está contribuyendo" con el "descrédito del Gobierno", acorralado por "casos de corrupción y de acoso".

Por otro lado, ha explicado que también pone como coartada "el fango y el acoso de la prensa", la misma que le fue avisando de "casos de corrupción como el de Santos Cerdán". Un caso sobre el que ahora "ni siquiera ellos dudan".

Por último, ha indicado que habla del legado feminista del PSOE, que es lo que "está malversando" después de tener denuncias guardadas en un cajón durante cinco meses. "No sale gratis haber tenido al frente del partido a gente acusada de comportamientos machistas", ha advertido.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que no se trata de un problema estructural. "Es negligencia", ha recalcado, criticando que "mirasen para otro lado" ante las denuncias de las mujeres del partido.

