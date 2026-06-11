García Aller, tras autorizar el juez el rastreo de las cuentas de González Amador: "No me sorprendería que saliese ahora Ayuso a declararse víctima de una persecución"

La periodista Marta García Aller ha reaccionado en directo a la noticia de que finalmente, desde el mes de diciembre, el juez ha autorizado a la UCO a rastrear las cuentas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el vídeo, los detalles.

El juez ha autorizado a la UCO a rastrear las cuentas del novio de Ayuso desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón, una petición que se había producido en el mes de diciembre. El magistrado Antonio Viejo ordena a 16 entidades bancarias que remitan a los agentes toda la información relativa a movimientos y saldos de Alberto González Amador, así como de otras personas relacionadas con la causa de presunta corrupción que investiga.

"Es grave rastrear las cuentas de la pareja de Ayuso desde 2014", asegura la periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial'. "Y no me sorprendería, porque ya lo ha hecho varias veces, que saliera la presidenta de la Comunidad de Madrid a declararse víctima de una persecución judicial y policial", añade la periodista.

Sin embargo, lo que pasa "es que mientras estás dando por válido lo que dice la UCO sobre el presidente Sánchez y su entorno, sería profundamente contradictorio. Y viceversa. Porque o nos vale la UCO o no nos vale", concluye García Aller.

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