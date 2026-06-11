Baldoví, tras conocer los nuevos mensajes de Mazón del día de la DANA: "Este señor tendría que abandonar Les Corts"

Joan Baldoví, líder de Compromís, interviene en directo en Al Rojo Vivo tras conocer los nuevos mensajes del expresident el día de la tragedia de la DANA: "¿En qué manos habíamos confiado nuestra seguridad?". En el vídeo, su entrevista completa.

Según los mensajes a los que ha podido acceder laSexta, Carlos Mazón pidió a su equipo el día de la tragedía de la DANA, por la mañana temprano, que estuviese "atento" al temporal: "Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma, que es lo importante". Sin embargo, la última vez que habló por ese grupo a las 8:53 horas.

En ese grupo de mensajería instantánea estaban Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior y una de las investigadas en la causa de la DANA; el conseller de Educación, José Antonio Rovira; el de Sanidad, Marciano Gómez; la de Servicios Sociales, Susana Camarero; o el de Agricultura, Miguel Barrachina. En el vídeo podemos ver más detalle de estos mensajes.

Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, confiesa a Antonio García Ferreras, en directo en Al Rojo Vivo, que cuando vio esos mensajes ayer miércoles, pensó una vez más que "en qué manos habíamos confiado nuestra seguridad; en qué manos estábamos".

"Vemos a un Mazón que está más pendiente del relato que de las medidas (...) Y luego, con esa frivolidad con la que habla. Y a partir de ahí se desconecta completamente de la DANA hasta reaparecer a las 20:30 de la tarde", critica contundente Baldoví.

Sinceramente, admite el líder de Compromís, ponerse en la piel de las víctimas y dices "¿esto teníamos de presidente? ¿Está esta persona teníamos de presidente, esta persona tan frívola, tan preocupada solo de la imagen y no de la seguridad de las personas", confiesa Baldoví, haciendo hincapié en que no puede entender, que además él ha sido alcalde, "cómo con un alerta roja [desde las 07:30 horas] y con mensajes a la 13:10 horas de la propia consejera de Emergencias que dice "alerta hidrológica en el Pollo y alerta hidrológica en toda la cuenca del río Magro", con 60 o 70 escuelas que habían cerrado, porque los alcaldes sí que tomaron medidas (...), el presidente está desaparecido y nadie tomando medidas".

Y es más, "la vicepresidenta que estaba en el CECOPI declarando ayer que ella no sabía lo que era el CECOPI, o sea, una persona que estaba en el CECOPI diciendo que no sabía lo que era... Sinceramente, ¿en qué manos estamos? ¿Y en qué manos estamos? Porque Mazón sigue aforado en las Cortes Valencianas y la vicepresidenta Camarero sigue de consellera. No lo entiendo", insiste Baldoví.

Es por ello, denuncia que "es un insulto que Carlos Mazón siga aforado en las Cortes": "Es un insulto que el presidente Pérez Llorca le haya subido el sueldo, un insulto que el presidente Pérez de Llorca le haya concedido todos los privilegios de expresidente", porque "este señor ya no representa a los valencianos. Ese señor tendría que abandonar las Cortes Valencianas. Y si no quiere abandonar por su propio pie, Pérez Llorca lo tendría que expulsar del grupo parlamentario", concluye Baldoví.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo, así como los mensajes que Mazón mandó a sus consellers sobre el temporal de Valencia la mañana de la DANA.

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