Gabi Sanz, rotundo sobre el PP y PSOE con las pensiones: "Pido a ambos partidos que no usen a los jubilados como escudo humano"

"Creo que las pensiones se van a aprobar por la cuenta que le trae al PSOE y al PP", afirma el periodista Gabi Sanz. En el vídeo, su análisis completo.

Emma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha vuelto a remarcar a los periodistas (tal como podemos ver en este vídeo) la importancia que tiene saber qué no votó la derecha el pasado martes en el Congreso de los Diputados.

PP, Junts y Vox votaron en contra del decreto ómnibus que el Gobierno llegó a la Cárama Baja y que incluía entre otras cosas, el escudo social para los más vulnerables y la revalorización de las pensiones: "Es un decreto social con todas las letras (...) La ciudadanía tiene que saber que ese decreto era medidas sociales íntegramente", destaca la ministra.

Tras ver estas declaraciones, el periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli, se muestra contundente: "Creo que las pensiones se van a aprobar por la cuenta que le trae al PSOE y al PP. Y yo pediría a ambos partidos que no utilicen a los pensionistas de escudo humano". Es decir, según Sanz, "estamos en una pelea de filibusterismo parlamentario, casi de 'si tú me apruebas esto, me aprobar lo otro', 'no entro por aquí, no entro por allá'".

Por otro lado, Sanz quiere señalar un dato que, según el periodista, pasa desapercibido: "En los últimos 15 años, los países occidentales, y particularmente en España, han aumentado el gasto social en un 5%. Porque hemos envejecido, porque hay más pensionistas, porque vivimos más, porque hay más gente viviendo con nosotros. Pero el capital físico, la inversión en infraestructuras solo ha aumentado un 2 % y eso afecta. Afecta al AVE, a las presas y a las carreteras", sentencia.

En vídeo podemos ver al completo su intervención, así como el debate posterior, sobre las pensiones, con su compañera de debate, Afra Blanco.