Gabi Sanz: "Más que un juicio por el "beso chabacano" de Rubiales a Hermoso, lo que estamos viendo es un retrato de un mundo autorreferencial que es el del fútbol"

A propósito del juicio a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, por el beso no consentido a Jenni Hermoso, que comenzó este lunes, 3 de febrero, y que hoy cumple su tercera sesión, el periodista Gabi Sanz quiere hacer una reflexión sobre todo lo que estamos viviendo durante estas jornadas.

"Más que un juicio por el beso de Rubiales zafio, chabacano y chusco a Jennifer Hermoso -que tendrá el resultado que tenga-, lo que estamos viendo es un retrato de época y de situación", señala Sanz.

Esto es, detalla el periodista, "un retrato de un mundo autorreferencial, que es el del fútbol, que se autoalimenta a sí mismo, y en el que hemos visto algunos personajes [el martes declararon algunos componentes de la RFEF como testigos], incluido el actual seleccionador masculino Luis de la Fuente que le dijo al juez: "Yo no he venido a hablar de eso". No, usted está ahí para hablar de lo que le pregunte el juez".

Es por tanto, concluye Sanz, "una situación chusca, como lo prueba que el actual presidente de la RFEF, Rafael Louzán, es un tipo condenado". En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.