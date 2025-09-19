Gabi Sanz, sobre la legislatura: "Feijóo tiene las mismas ganas de presentar una moción de censura que Sánchez de convocar elecciones"

El periodista Gabi Sanz analiza el posible futuro de esta legislatura que comenzó tras las elecciones de julio del 2023, después de la reunión entre Zapatero y Puigdemont para intentar desbloquear los Presupuestos.

Tras la reunión entre Zapatero y Puigdemont en Bruselas, donde Junts ha vuelto a reiterar al PSOE que no aprobará los Presupuestos si no cumplen los acuerdos pactados, el periodista Gabi Sanz analiza el devenir de la legislatura.

"Feijóo tiene las mismas ganas de presentar una moción de censura que Sánchez de convocar elecciones, por lo que creo que todo es un pulso de debilidades", asegura. "Y el único factor que puede cambiar es la presentación formal y registrada de los Presupuestos, ya que eso le da al presidente un relato", añade.

Y para el periodista, ese relato sería "el de decir: 'Yo lo he intentado, pero no me han dejado y ahora sí voy a elecciones, acorto la legislatura un año y las convoco junto con Moreno Bonilla'. Y así terminaría el calvario'"; ya que, según Sanz, el PSOE tiene por delante un calendario judicial que "podría estar influyendo en esos cálculos". En el vídeo podemos ver con detalle su exposición.