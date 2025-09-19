Gabi Sanz, sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "¿Por qué en un asunto tan delicado se prima lo barato a la seguridad?"

El periodista Gabi Sanz analiza en este vídeo los problemas en las pulseras antimaltrato que, según Fiscalía, no tuvieron que ver con los dispositivos, sino con la descarga de los datos previos a marzo de 2024.

Este jueves, La Fiscalía ha informado de que los "problemas puntuales" en las pulseras antimaltrato no tuvieron que ver con los dispositivos, sino con la descarga de los datos previos a marzo de 2024, y que esto tuvo un impacto en algunos procesos penales por quebrantamiento de condena, que, al no disponer de la prueba de la ubicación de los agresores, llevó al sobreseimiento temporal de algunos casos.

Para el periodista Gabi Sanz, de 'Vozpópuli', una de las claves de este fallo es "por qué se cambia de Telefónica a la UTE entre Vodafone y Securitas, cuando Telefónica, en España, tradicionalmente, es un proveedor de seguridad de primer orden mundial".

Por ello, una de las preguntas que debería responder la ministra de Igualdad, Ana Redondo, según Sanz, es esta: "¿Por qué en un asunto tan delicado se prima lo barato a la seguridad?". "Estamos hablando de la seguridad de miles de mujeres", sentencia. En el vídeo podemos ver completa su intervención.