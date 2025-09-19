Ahora

Análisis

Gabi Sanz, sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "¿Por qué en un asunto tan delicado se prima lo barato a la seguridad?"

El periodista Gabi Sanz analiza en este vídeo los problemas en las pulseras antimaltrato que, según Fiscalía, no tuvieron que ver con los dispositivos, sino con la descarga de los datos previos a marzo de 2024.

Gabi Sanz, sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "¿Por qué en un asunto tan delicado se prima lo barato a la seguridad?"

Este jueves, La Fiscalía ha informado de que los "problemas puntuales" en las pulseras antimaltrato no tuvieron que ver con los dispositivos, sino con la descarga de los datos previos a marzo de 2024, y que esto tuvo un impacto en algunos procesos penales por quebrantamiento de condena, que, al no disponer de la prueba de la ubicación de los agresores, llevó al sobreseimiento temporal de algunos casos.

Para el periodista Gabi Sanz, de 'Vozpópuli', una de las claves de este fallo es "por qué se cambia de Telefónica a la UTE entre Vodafone y Securitas, cuando Telefónica, en España, tradicionalmente, es un proveedor de seguridad de primer orden mundial".

Por ello, una de las preguntas que debería responder la ministra de Igualdad, Ana Redondo, según Sanz, es esta: "¿Por qué en un asunto tan delicado se prima lo barato a la seguridad?". "Estamos hablando de la seguridad de miles de mujeres", sentencia. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

Las 6 de laSexta

  1. Israel cierra una de las dos salidas de Ciudad de Gaza con cientos de miles de palestinos en el interior
  2. España entra en la investigación por el genocidio en Gaza: ¿puede lograr la Fiscalía que Netanyahu sea condenado como criminal de guerra?
  3. La jueza de la DANA pide a À Punt y a Emergencias de la Generalitat todas las grabaciones del Cecopi
  4. La Guardia Civil confirma la autenticidad de los audios de Koldo y Santos Cerdán sobre el reparto de comisiones ilegales
  5. Trump eleva su cruzada contra la libertad de expresión y amenaza con quitar licencias a las televisiones críticas
  6. Se buscan espías para el MI6: el servicio de inteligencia británico activa un portal en la 'dark web' para reclutar agentes