Gabi Sanz critica a Óscar Puente y le reprocha: "Que deje de hablar de suflés emocionales y se ponga a trabajar sobre ese Ferrari que es el AVE"

En Al Rojo Vivo, el analista se ha referido a las declaraciones del ministro de Transportes en Catalunya Ràdio y ha advertido de que, en el contexto de la actual crisis ferroviaria, "nos estamos jugando mucho dinero y, sobre todo, prestigio".

En Al Rojo Vivo, Gabi Sanz ha dado su punto de vista sobre las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en Catalunya Ràdio, realizadas tras el accidente en Gelida, en las que pidió a los maquinistas "rebajar el suflé emocional" y expresó su confianza en que Rodalies vuelva a funcionar con normalidad este jueves o viernes.

Sanz ha sido muy crítico y ha replicado: "Que se deje el ministro de hablar de suflés emocionales y se ponga a trabajar sobre ese Ferrari". A continuación, ha explicado este concepto recurriendo a una idea expuesta por Salvador García-Ayllón en un artículo en 'El Confidencial', en el que señalaba: "Comprar un Ferrari es caro, pero más caro todavía es mantenerlo".

El analista ha rematado su intervención subrayando la importancia estratégica del sistema ferroviario de alta velocidad: "Tenemos que saber cómo mantener el Ferrari del AVE, que es marca España, santo y seña de la ingeniería, la construcción y la consultoría españolas. Con todo lo que está pasando nos estamos jugando mucho dinero y, sobre todo, prestigio".

