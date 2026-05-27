Gabi Sanz, tras ir la UCO en Ferraz: "Que Santa Lucía le conserve la vista al presidente del Gobierno si dice que no ve nada raro para el PSOE"

Desde Roma, el presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre las últimas noticias que acechan al PSOE: la UCO ha entrado en la sede nacional para requerir información relacionada con el caso de Leire Díez. El periodista Gabi Sanz analiza la reacción de Sánchez en este vídeo.

La OCU entraba a primera hora de este miércoles a la sede nacional del PSOE, en la sede Ferraz de Madrid, para requerir información sobre el llamado caso Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE. La Audiencia Nacional imputaba después a Santos Cerdán, Zarrías, Dolset y a la gerente del PSOE por esta trama.

Tras ser preguntado por ello, desde el Vatincano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "desconocía" que la UCO se iba a personar en la sede del PSOE: "No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación. Total colaboración con la justicia", ha destacado, recordando que en lo que respecta a este caso el partido tomó "las decisiones sobre ella inmediatamente" tras salir a la luz.

El periodista Gabi Sanz reaccionaba en Al Rojo Vivo a estas declaraciones del presidente, en las que ha negado que vaya a ver un adelanto electoral: "Que Santa Lucía le conserve la vista al presidente del Gobierno si dice que no ve nada raro para el partido y para la siglas".

Porque, añade dirigiéndose directamente al presidente, "tiene usted imputada a su gerente y se ha ordenado el requerimiento, si está la UCO en la sede del partido, sobre hechos de Santos Cerdán, a quien usted, presidente y secretario general, nombró otra vez secretario de Organización en el pasado Congreso del PSOE. Si eso no son elementos para preocupar al PSOE, que venga Dios y lo vea".

"La fontanería patriótica es igual de condenable y tiene que caer sobre ella todo el peso de la justicia que la policía patriótica del PP, que está siendo juzgada ahora mismo en la Audiencia Nacional", afirma y concluye Sanz.

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